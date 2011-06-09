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Дерюжинский Глеб Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1888

Дата смерти

09.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1888

Отец: Дерюжинский Владимир Фёдорович

Мать: Дерюжинская Софья Антоновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Дерюжинская Наталья Глебовна

Мать ребёнка: Дерюжинская Александра Николаевна

Рождение ребёнка
19.03.1925

Сын: Дерюжинский Глеб Глебович

Мать ребёнка: Дерюжинская Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюжинская Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюжинская Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гросс Паллада Олимповна

Смерть
09.03.1975
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