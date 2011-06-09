Дерюжинский Глеб Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1888
Дата смерти09.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1888
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Дерюжинская Наталья Глебовна
Мать ребёнка: Дерюжинская Александра Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.1925
Сын: Дерюжинский Глеб Глебович
Мать ребёнка: Дерюжинская Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гросс Паллада Олимповна
Смерть
09.03.1975