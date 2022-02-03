Дерюжинский Глеб Глебович 19.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерюжинский Глеб Глебович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.03.1925

умер 09.06.2011, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

Мать
Дерюжинская (Михайлова) Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Отец
Дерюжинский Глеб Владимирович01.08.1888 г.р.
Супруги
Дерюжински (Ньюман) РутНеизвестно г.р.
Дерюжински УоллисНеизвестно г.р.
Дети
Дерюжински ПетерНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1925

Отец: Дерюжинский Глеб Владимирович

Мать: Дерюжинская (Михайлова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюжински Петер

Мать ребёнка: Дерюжински (Ньюман) Рут

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюжински (Ньюман) Рут

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюжински Уоллис

Смерть
09.06.2011
г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

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