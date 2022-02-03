Дерюжинский Глеб Глебович
мужской, родился 19.03.1925
умер 09.06.2011, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
МатьДерюжинская (Михайлова) Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
ОтецДерюжинский Глеб Владимирович01.08.1888 г.р.
Супруги
Дерюжински (Ньюман) РутНеизвестно г.р.
Дерюжински УоллисНеизвестно г.р.
Дети
Дерюжински ПетерНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюжински Петер
Мать ребёнка: Дерюжински (Ньюман) Рут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерюжински (Ньюман) Рут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерюжински Уоллис
Смерть
09.06.2011
г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США