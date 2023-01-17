Безобразова (Арцимович) Вера Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
06.09.1895
Дочь: Безобразова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Безобразов Сергей Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безобразов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Безобразов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно