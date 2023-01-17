Безобразова (Арцимович) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безобразова (Арцимович) Вера Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Арцимович Антон Антонович

Мать: Арцимович Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
06.09.1895

Дочь: Безобразова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Безобразов Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безобразов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Безобразов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безобразов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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