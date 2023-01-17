Безобразов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1895
Дочь: Безобразова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Безобразова Вера Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безобразов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Безобразова Вера Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936