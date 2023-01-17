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Безобразов Сергей Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1895

Дочь: Безобразова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Безобразова Вера Антоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безобразов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Безобразова Вера Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безобразова Вера Антоновна

Смерть
1936
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