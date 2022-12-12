Римская-Корсакова (Моркова) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти25.02.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1802
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Римский-Корсаков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
04.12.1805
Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1807
Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1808
Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
19.05.1811
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1833