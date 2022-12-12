Римская-Корсакова (Моркова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Моркова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

25.02.1833

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1802

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1803

Сын: Римский-Корсаков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
04.12.1805

Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1807

Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1808

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.05.1811

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Смерть
25.02.1833
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