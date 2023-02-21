Римский-Корсаков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1770

Дата смерти

08.05.1829

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1770

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.1802

Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1803

Сын: Римский-Корсаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1805

Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1807

Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1808

Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.05.1811

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Варвара Николаевна

Смерть
08.05.1829
Москва, город федерального значения Москва
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