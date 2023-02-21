Римский-Корсаков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1770
Дата смерти08.05.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1770
Рождение ребёнка
28.04.1802
Сын: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Римский-Корсаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1805
Сын: Римский-Корсаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1807
Дочь: Римская-Корсакова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1808
Сын: Римский-Корсаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1811
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1829