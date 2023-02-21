Римская-Корсакова (Щербатова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1743
Дата смерти13.06.1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.11.1732
Рождение
06.10.1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Петровна-старшая
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1766
Дочь: Вяземская Александра Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1768
Дочь: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1770
Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович
Смерть
13.06.1783