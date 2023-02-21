Римская-Корсакова (Щербатова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Щербатова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1743

Дата смерти

13.06.1783

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.11.1732

Муж: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Рождение
06.10.1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Петровна-старшая

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1766

Дочь: Вяземская Александра Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Римский-Корсаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1768

Дочь: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1770

Сын: Римский-Корсаков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Смерть
13.06.1783
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