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Римский-Корсаков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

16.06.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Вяземская Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1818

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Мария Петровна

Смерть
16.06.1853
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