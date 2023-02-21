Римский-Корсаков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти16.06.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Вяземская Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1818
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.1853