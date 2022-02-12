Римский-Корсаков Николай Петрович
мужской, родился 1767
умер 16.06.1853
МатьРимская-Корсакова (Щербатова) Пелагея Николаевна06.10.1743 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Пётр Михайлович27.11.1732 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна22.05.1776 г.р.
Дети
Римская-Корсакова Елизавета Николаевна19.10.1818 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Вяземская (Римская-Корсакова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1818
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.06.1853