Римский-Корсаков Николай Петрович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Римский-Корсаков Николай Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1767

умер 16.06.1853

Мать
Римская-Корсакова (Щербатова) Пелагея Николаевна06.10.1743 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Пётр Михайлович27.11.1732 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна22.05.1776 г.р.
Дети
Вяземская (Римская-Корсакова) Анастасия Николаевна1810 г.р.
Римская-Корсакова Елизавета Николаевна19.10.1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова (Щербатова) Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Вяземская (Римская-Корсакова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1818

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
16.06.1853

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