Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1776
Дата смерти07.12.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Вяземская Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1818
Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1849