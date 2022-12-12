Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Долгорукова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1776

Дата смерти

07.12.1849

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Вяземская Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Петрович

Рождение ребёнка
19.10.1818

Дочь: Римская-Корсакова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Николай Петрович

Смерть
07.12.1849
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