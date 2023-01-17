Янькова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна-младшая
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1768
Дата смерти03.03.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1768
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Посникова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Бракосочетание
05.06.1793
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1794
Дочь: Благово Аграфена Дмитриевна
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яньков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Янькова Клеопатра Дмитриевна
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янькова Софья Дмитриевна-младшая
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янькова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович
Смерть
03.03.1861