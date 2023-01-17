Янькова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна-младшая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янькова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна-младшая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1768

Дата смерти

03.03.1861

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1768

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Посникова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Бракосочетание
05.06.1793

Муж: Яньков Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1794

Дочь: Благово Аграфена Дмитриевна

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яньков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Яньков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Янькова Клеопатра Дмитриевна

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янькова Софья Дмитриевна-младшая

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янькова Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Яньков Дмитрий Александрович

Смерть
03.03.1861
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