Яньков Пётр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яньков Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Яньков Дмитрий Александрович

Мать: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Смерть
1797
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