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Яньков Пётр Дмитриевич
Яньков Пётр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1796
Дата смерти
1797
Пол
Мужской
Отец
Яньков Дмитрий Александрович
1761 г.р.
Мать
Янькова (Римская-Корсакова) Елизавета Петровна-младшая
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Яньков Дмитрий Александрович
Мать:
Янькова Елизавета Петровна-младшая
Смерть
1797
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