Яньков Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1761
Дата смерти01.04.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Посникова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Бракосочетание
05.06.1793
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1794
Дочь: Благово Аграфена Дмитриевна
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Рождение ребёнка
1795
Сын: Яньков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Янькова Клеопатра Дмитриевна
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янькова Софья Дмитриевна-младшая
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янькова Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая
Смерть
01.04.1816