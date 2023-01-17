Яньков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яньков Дмитрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1761

Дата смерти

01.04.1816

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Посникова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Бракосочетание
05.06.1793

Жена: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1794

Дочь: Благово Аграфена Дмитриевна

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Рождение ребёнка
1795

Сын: Яньков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Рождение ребёнка
1796

Сын: Яньков Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Янькова Клеопатра Дмитриевна

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янькова Софья Дмитриевна-младшая

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янькова Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Янькова Елизавета Петровна-младшая

Смерть
01.04.1816
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