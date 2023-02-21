Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1766
Дата смерти20.08.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1766
Рождение ребёнка
1802
Сын: Вяземский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Вяземский Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вяземский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вяземский Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1833