Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1766

Дата смерти

20.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1766

Отец: Римский-Корсаков Пётр Михайлович

Мать: Римская-Корсакова Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Вяземский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Вяземский Николай Семёнович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вяземский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вяземский Николай Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяземский Николай Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1833
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