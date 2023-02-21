Вяземский Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяземский Андрей Николаевич

Вяземский Андрей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Вяземский Николай Семёнович

Мать: Вяземская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вяземская Александра Андреевна

Мать ребёнка: Вяземская Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иордан Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Вяземская Наталья Александровна

Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяземская Наталья Александровна

Смерть
1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close