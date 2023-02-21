Вяземский Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1856
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вяземская Александра Андреевна
Мать ребёнка: Вяземская Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иордан Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Вяземская Наталья Александровна
Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856