Иордан (Вяземская) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иордан (Вяземская) Лидия Андреевна

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Место рождения

Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вяземский Андрей Николаевич

Мать: Вяземская Наталья Александровна

Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Махотина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Иордан Николай Павлович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Иордан Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иордан Николай Павлович

Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иордан Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потулова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Иордан Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иордан Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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