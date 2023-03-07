Иордан (Вяземская) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Махотина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Иордан Николай Павлович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иордан Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иордан Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потулова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Иордан Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иордан Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно