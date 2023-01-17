Иордан Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Махотина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Иордан Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иордан Александр Николаевич
Мать ребёнка: Иордан Лидия Андреевна
Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иордан Лидия Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потулова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Иордан Лидия Андреевна
Смерть
Неизвестно