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Иордан Николай Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Махотина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Иордан Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Иордан Александр Николаевич

Мать ребёнка: Иордан Лидия Андреевна

Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иордан Лидия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потулова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Иордан Лидия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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