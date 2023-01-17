Вяземская (Моршанская) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вяземская Александра Андреевна
Отец ребёнка: Вяземский Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иордан Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Вяземский Андрей Николаевич
Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гурьев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно