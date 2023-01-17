Вяземская (Моршанская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Моршанская) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вяземская Александра Андреевна

Отец ребёнка: Вяземский Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иордан Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Вяземский Андрей Николаевич

Студенец, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гурьев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяземский Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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