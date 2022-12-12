Вяземский Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти20.08.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Вяземский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Вяземская Александра Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вяземский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вяземская Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1833