Вяземский Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземский Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

20.08.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Вяземский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Вяземская Александра Петровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вяземский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вяземская Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяземская Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1833
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