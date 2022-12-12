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Вяземский Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Вяземский Николай Семёнович

Мать: Вяземская Александра Петровна

Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Вяземский Николай Александрович

Мать ребёнка: Вяземская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Вяземская Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Лев Александрович

Мать ребёнка: Вяземская Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяземская Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вяземская Софья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1865
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