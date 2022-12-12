Вяземский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
18.02.1833
Сын: Вяземский Николай Александрович
Мать ребёнка: Вяземская Александра Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Вяземская Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Лев Александрович
Мать ребёнка: Вяземская Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1865