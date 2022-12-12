Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна

Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.06.1803

Дата смерти

18.03.1860

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1803

Отец: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Вяземский Николай Александрович

Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Лев Александрович

Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяземский Александр Николаевич

Смерть
18.03.1860
Пущино, Пущино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close