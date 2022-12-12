Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения06.06.1803
Дата смерти18.03.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1803
Рождение ребёнка
18.02.1833
Сын: Вяземский Николай Александрович
Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Лев Александрович
Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1860
Пущино, Пущино, Московская область