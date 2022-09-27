Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна 06.06.1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.06.1803, Москва, город федерального значения Москва

умерла 18.03.1860, Пущино, Пущино, Московская область

Мать
Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна1764 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Александр ЯковлевичОколо 1760 г.р.
Супруги
Вяземский Александр Николаевич1804 г.р.
Дети
Вяземский Николай Александрович18.02.1833 г.р.
Вяземский Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1803

Отец: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяземский Лев Александрович

Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяземский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Вяземский Николай Александрович

Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
18.03.1860
Пущино, Пущино, Московская область

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