Вяземская (Римская-Корсакова) Александра Александровна
женский, родилась 06.06.1803, Москва, город федерального значения Москва
умерла 18.03.1860, Пущино, Пущино, Московская область
МатьРимская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна1764 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Александр ЯковлевичОколо 1760 г.р.
Супруги
Вяземский Александр Николаевич1804 г.р.
Дети
Вяземский Николай Александрович18.02.1833 г.р.
Вяземский Алексей АлександровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1803
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяземский Лев Александрович
Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1833
Сын: Вяземский Николай Александрович
Отец ребёнка: Вяземский Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1860
Пущино, Пущино, Московская область