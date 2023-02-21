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Пущино

Пущино, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Каширский уезд, Липицкая волость
677. Пущино, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 28, жителей 188, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Пущино Липицкой вол. Каширского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 2867.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Пущино Липицкой вол. Каширского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 2869.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Пущино
46762000001г Пущиногород

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Каширский уезд
2432Пущино, с. вл.при р. Оке.3538217772Церковь православная 1.
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