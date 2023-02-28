Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти08.07.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1784
Дочь: Ржевская Варвара Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Римский-Корсаков Павел Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1787
Дочь: Волкова Софья Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.01.1792
Дочь: Акинфова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1798
Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1800
Дочь: Алябьева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
06.06.1803
Дочь: Вяземская Александра Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Григорий Александрович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1832