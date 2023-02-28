Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1764

Дата смерти

08.07.1832

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1784

Дочь: Ржевская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1785

Сын: Римский-Корсаков Павел Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
21.10.1787

Дочь: Волкова Софья Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1792

Дочь: Акинфова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.10.1798

Сын: Римский-Корсаков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.08.1800

Дочь: Алябьева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.06.1803

Дочь: Вяземская Александра Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Григорий Александрович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Смерть
08.07.1832
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