Алябьева (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна 15.08.1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Алябьева (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.08.1800, Москва, город федерального значения Москва

умерла 09.03.1854, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна1764 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Александр ЯковлевичОколо 1760 г.р.
Супруги
Офросимов Андрей Павлович1788 г.р.
Алябьев Александр Александрович04.08.1787 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1800

Отец: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
?.01.1827

Муж: Офросимов Андрей Павлович

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
20.08.1840

Муж: Алябьев Александр Александрович

Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Смерть
09.03.1854
Москва, город федерального значения Москва

Похоронена в Симоновом монастыре в усыпальнице Алябьевых у церкви близ северной ограды, рядом с мужем. Симонов монастырь и некрополь разрушили в 1930 году. 24.02.2009 состоялась торжественная церемония открытия памятного креста на символической могиле композитора Александра Алябьева в Москве, у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.

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