Алябьева (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна
женский, родилась 15.08.1800, Москва, город федерального значения Москва
умерла 09.03.1854, Москва, город федерального значения Москва
МатьРимская-Корсакова (Наумова) Мария Ивановна1764 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Александр ЯковлевичОколо 1760 г.р.
Супруги
Офросимов Андрей Павлович1788 г.р.
Алябьев Александр Александрович04.08.1787 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1800
Бракосочетание
?.01.1827
Бракосочетание
20.08.1840
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.03.1854