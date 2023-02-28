Алябьева (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.08.1800

Дата смерти

09.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1800

Отец: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.01.1827

Муж: Офросимов Андрей Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.08.1840

Муж: Алябьев Александр Александрович

Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.03.1854
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в Симоновом монастыре в усыпальнице Алябьевых у церкви близ северной ограды, рядом с мужем. Симонов монастырь и некрополь разрушили в 1930 году. 24.02.2009 состоялась торжественная церемони... Показать все
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