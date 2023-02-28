Алябьева (Римская-Корсакова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1800
Дата смерти09.03.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1800
Бракосочетание
?.01.1827
Бракосочетание
20.08.1840
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.03.1854
Похоронена в Симоновом монастыре в усыпальнице Алябьевых у церкви близ северной ограды, рядом с мужем. Симонов монастырь и некрополь разрушили в 1930 году. 24.02.2009 состоялась торжественная церемони... Показать все