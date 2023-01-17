Волкова (Римская-Корсакова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Римская-Корсакова) Софья Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.10.1787

Дата смерти

18.10.1868

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1787

Отец: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Мать: Римская-Корсакова Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1804

Муж: Волков Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1805

Сын: Волков Константин Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.10.1806

Дочь: Волкова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.12.1808

Сын: Волков Павел Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.09.1813

Дочь: Брянчанинова Вера Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
С 1815 по 1828

Дочь: Волкова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Волков Арсений Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Вадковская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1822

Сын: Волков Александр Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Чулкова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Артемий Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Александрович

Смерть
18.10.1868
Москва, город федерального значения Москва
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