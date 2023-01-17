Волкова (Римская-Корсакова) Софья Александровна
Место рождения
Дата рождения21.10.1787
Дата смерти18.10.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Волков Константин Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Дочь: Волкова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Сын: Волков Павел Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Дочь: Брянчанинова Вера Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Дочь: Волкова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Сын: Волков Арсений Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Дочь: Вадковская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Сын: Волков Александр Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Дочь: Чулкова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович
Сын: Волков Артемий Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Александрович