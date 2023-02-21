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Волков Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1822

Дата смерти

24.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1822

Отец: Волков Александр Александрович

Мать: Волкова Софья Александровна

Рождение ребёнка
01.08.1848

Дочь: Тенькова София Александровна

Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
18.01.1858

Дочь: Хабарова Аделаида Александровна

Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
06.09.1858

Сын: Волков Александр Александрович

Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.10.1863

Дочь: Волкова Мария Александровна

Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Александровна

Смерть
24.02.1879
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