Волков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1822
Дата смерти24.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1822
Рождение ребёнка
01.08.1848
Дочь: Тенькова София Александровна
Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
18.01.1858
Дочь: Хабарова Аделаида Александровна
Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
06.09.1858
Сын: Волков Александр Александрович
Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
10.10.1863
Дочь: Волкова Мария Александровна
Мать ребёнка: Волкова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1879