Волков Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Волков Александр Александрович

Мать: Волкова Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Константинович

Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Вера Павловна

Смерть
Неизвестно
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