Волков Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Константинович
Мать ребёнка: Волкова Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Вера Павловна
Смерть
Неизвестно