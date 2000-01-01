Волкова Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Волков Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Волков Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Волков Константин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Константинович
Отец ребёнка: Волков Константин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно