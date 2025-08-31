Чулкова (Волкова) Любовь Александровна
женский, родилась 16.09.1828, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецВолков Александр Александрович17.04.1779 г.р.
МатьВолкова (Римская-Корсакова) Софья Александровна21.10.1787 г.р.
Супруги
Чулков Николай Алексеевич16.02.1823 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1828
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.09.1850
Смерть
Неизвестно