Чулкова (Волкова) Любовь Александровна 16.09.1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Чулкова (Волкова) Любовь Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.09.1828, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Волков Александр Александрович17.04.1779 г.р.
Мать
Волкова (Римская-Корсакова) Софья Александровна21.10.1787 г.р.
Супруги
Чулков Николай Алексеевич16.02.1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1828

Отец: Волков Александр Александрович

Мать: Волкова (Римская-Корсакова) Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
03.09.1850

Муж: Чулков Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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