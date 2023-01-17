Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1813

Дата смерти

23.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1813

Отец: Волков Александр Александрович

Мать: Волкова Софья Александровна

Рождение ребёнка
21.07.1834

Сын: Брянчанинов Александр Никитич

Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Брянчанинова Софья Никитична

Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович

Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Брянчанинов Павел Никитич

Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Брянчанинова Ольга Никитична

Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович

Рождение ребёнка
02.09.1837

Сын: Брянчанинов Владимир Никитич

Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.06.1843

Сын: Брянчанинов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Никита Петрович

Смерть
23.06.1891
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