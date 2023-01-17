Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1813
Дата смерти23.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1813
Рождение ребёнка
21.07.1834
Сын: Брянчанинов Александр Никитич
Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Брянчанинова Софья Никитична
Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Брянчанинов Павел Никитич
Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Брянчанинова Ольга Никитична
Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1837
Сын: Брянчанинов Владимир Никитич
Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.06.1843
Сын: Брянчанинов Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Брянчанинов Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1891