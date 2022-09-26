Брянчанинов Никита Петрович
мужской, родился 02.03.1801
умер 14.04.1886
Супруги
Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна11.09.1813 г.р.
Дети
Брянчанинов Александр Никитич21.07.1834 г.р.
Брянчанинова Софья Никитична1834 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Брянчанинова Софья Никитична
Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
21.07.1834
Сын: Брянчанинов Александр Никитич
Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Брянчанинова Ольга Никитична
Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Брянчанинов Павел Никитич
Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1837
Сын: Брянчанинов Владимир Никитич
Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.06.1843
Сын: Брянчанинов Дмитрий Никитич
Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна
Смерть
14.04.1886