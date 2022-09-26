Брянчанинов Никита Петрович 02.03.1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Брянчанинов Никита Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.03.1801

умер 14.04.1886

Супруги
Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна11.09.1813 г.р.
Дети
Брянчанинов Александр Никитич21.07.1834 г.р.
Брянчанинова Софья Никитична1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Брянчанинова Софья Никитична

Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
21.07.1834

Сын: Брянчанинов Александр Никитич

Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Брянчанинова Ольга Никитична

Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Брянчанинов Павел Никитич

Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1837

Сын: Брянчанинов Владимир Никитич

Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
12.06.1843

Сын: Брянчанинов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Брянчанинова (Волкова) Вера Александровна

Смерть
14.04.1886

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