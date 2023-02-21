Брянчанинов Дмитрий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1843
Дата смерти13.04.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1843
Рождение ребёнка
23.09.1876
Дочь: Брянчанинова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Брянчанинова Аглаида Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Цирроз печени.