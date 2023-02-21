Брянчанинов Дмитрий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинов Дмитрий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1843

Дата смерти

13.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1843

Отец: Брянчанинов Никита Петрович

Мать: Брянчанинова Вера Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1876

Дочь: Брянчанинова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Брянчанинова Аглаида Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянчанинова Аглаида Павловна

Смерть
13.04.1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Цирроз печени.
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