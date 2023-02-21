Брянчанинова Аглаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрянчанинова Аглаида Павловна

Брянчанинова Аглаида Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1876

Дочь: Брянчанинова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Брянчанинов Дмитрий Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Дмитрий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close