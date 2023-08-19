Тышлек ГАГУЦ Митрофан Христофорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна
Дочь: Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна
Сын: Тышлек Гагуц Карп Митрофанович
Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна
Сын: Тышлек Гагуц Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Дочь: Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Дочь: Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Сын: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Дочь: Феодора Митрофановна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Сын: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Дочь: Анастасия Митрофановна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна
Сын: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович
Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна
Жена: Тышлек Ирина Левтеровна