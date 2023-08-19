Тышлек ГАГУЦ Митрофан Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Митрофан Христофорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Жена

Около 1848 г.р.
Около 1846 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1842

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Мать: Тышлек Гагуц Татьяна Саввична

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 58.
Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Рождение ребёнка
06.10.1866

Дочь: Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Рождение ребёнка
05.08.1868

Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Рождение ребёнка
20.11.1870

Сын: Тышлек Гагуц Карп Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Тышлек Гагуц Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
26.08.1875

Дочь: Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
05.05.1877

Сын: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
28.03.1880

Дочь: Феодора Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
14.03.1882

Сын: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
15.03.1885

Дочь: Анастасия Митрофановна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Мать ребёнка: Тышлек Ирина Левтеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Ирина Левтеровна

Смерть
Неизвестно