Тышлек ГАГУЦ Дмитрий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения05.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1868
Бракосочетание
08.01.1893
Жена: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Тышлек - Мл.гагуц Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
03.03.1895
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
26.04.1895
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Тышлек - Ст.гагуц Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
15.08.1898
Сын: Тышлек Гагуц Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
29.10.1899
Сын: Тышлек Гагуц Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
28.01.1907
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
17.03.1907
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Рождение ребёнка
10.12.1909
Дочь: Кириакия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тышлек София Харитоновна
Смерть
Неизвестно