Тышлек (Заяц) София Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Заяц Харитон Васильевич
Мать: ?
Сын: Тышлек - Мл.гагуц Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Сын: Тышлек - Ст.гагуц Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Сын: Тышлек Гагуц Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Сын: Тышлек Гагуц Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Дочь: Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Дочь: Кириакия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович