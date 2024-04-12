Тышлек (Заяц) София Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Заяц) София Харитоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Заяц Харитон Васильевич

Мать: ?

Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Тышлек - Мл.гагуц Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
03.03.1895

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
26.04.1895

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Тышлек - Ст.гагуц Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Тышлек Гагуц Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Тышлек Гагуц Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
28.01.1907

Дочь: Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
17.03.1907

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Рождение ребёнка
10.12.1909

Дочь: Кириакия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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