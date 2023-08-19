Тышлек (Пичахчи) Ирина Левтеровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти14.04.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Мать: Пичахчи Анна
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
06.10.1866
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
05.08.1868
Сын: Тышлек Гагуц Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
20.11.1870
Сын: Тышлек Гагуц Карп Митрофанович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Смерть
14.04.1871
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Рождение ребёнка
18.02.1888
Сын: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно