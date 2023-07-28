Тышлек ГАГУЦ Константин Митрофанович
Место рождения
Дата рождения18.02.1888
Дата смерти23.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1888
Бракосочетание
10.11.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап-20,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-125.
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Тышлек Кира Константиновна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тышлек Гагуц Николай
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна
Рождение ребёнка
01.03.1929
Дочь: ?
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тышлек Гагуц Кира
Смерть
23.05.1963