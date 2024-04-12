Тышлек ГАГУЦ (Золото) Анастасия Феофановна
Место рождения
Дата рождения12.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.09.1891
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семеновна
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист=103,зап.-32,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-108.
Крещение
13.09.1891
ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-108,м/к-1891г.лист-103,зап.-32. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Василий Петрович Иминдин и Феодора Александровна Золото
Бракосочетание
10.11.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап-20,ГАДО,Ф - 426-2-13 кадр-125.
Смерть
Неизвестно