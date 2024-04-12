Золото Феодора Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Золото Дмитрий Феофанович
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Сын: Золото Алексей Феофанович
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Сын: Золото Василий Феофанович
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Тышлек Гагуц Анастасия Феофановна
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Вера Феофановна
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Мария Феофановна
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Сын: Золото Николай Феофанович
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Любовь Феофановна
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Елена Феофановна
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Золото Феофан Дмитриевич