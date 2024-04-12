Тышлек ГАГУЦ (Фонотова) Александра Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ (Фонотова) Александра Поликарповна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.12.1896

Дата смерти

26.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Бракосочетание
1920

Муж: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Тышлек Кира Константиновна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тышлек Гагуц Николай

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Рождение ребёнка
01.03.1929

Дочь: ?

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович

Смерть
26.11.1983
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