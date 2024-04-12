Тышлек ГАГУЦ (Фонотова) Александра Поликарповна
Место рождения
Дата рождения27.12.1896
Дата смерти26.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Тышлек Кира Константиновна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тышлек Гагуц Николай
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович
Рождение ребёнка
01.03.1929
Дочь: ?
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Константин Митрофанович
Смерть
26.11.1983