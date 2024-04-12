Фуното/Фонотова/ Екатерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ Екатерина Стефановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1879

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1882

Сын: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.06.1883

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.07.1885

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.10.1887

Дочь: Тышлек Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.03.1890

Сын: Фуното/фонотов/ Дмитрий Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.01.1892

Сын: Фуното/фонотов/ Антоний Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.04.1894

Дочь: Пелагея Поликарповна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Фуното/фонотов/ Илья Андреевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.12.1896

Дочь: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.03.1899

Дочь: Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.06.1901

Дочь: Елизавета Поликарповна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Фуното/фонотов/ Стефан Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Константин Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.02.1907

Сын: Фуното/фонотов/ Трифон Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.11.1915

Сын: Фонотов Георгий Поликарпович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Смерть
1965
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