Фуното/Фонотова/ Екатерина Стефановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Иван Андреевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Тышлек Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Дмитрий Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Антоний Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Пелагея Поликарповна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Илья Андреевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Тышлек Гагуц Александра Поликарповна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Елизавета Поликарповна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Стефан Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Константин Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Трифон Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фуното/фонотов/ Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Сын: Фонотов Георгий Поликарпович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич