Фонотов Георгий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения29.11.1915
Дата смерти20.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1915
Рождение ребёнка
26.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фонотова Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фонотова Мария
Смерть
20.09.2006
Москва, город федерального значения Москва