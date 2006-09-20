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Фонотов Георгий Поликарпович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.11.1915

Дата смерти

20.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1915

Отец: Фуното/фонотов/ Поликарп Дмитриевич

Мать: Фуното/фонотова/ Екатерина Стефановна

Рождение ребёнка
26.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фонотова Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фонотова Мария

Смерть
20.09.2006
Москва, город федерального значения Москва