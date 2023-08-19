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Пичахчи Левтер Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пичахчи Дмитрий Юрьевич

Мать: Пичахчи Стириона

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна Левтеровна

Мать ребёнка: Пичахчи Анна

Бракосочетание
До 1844

Жена: Пичахчи Анна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Левтеровна

Мать ребёнка: Пичахчи Анна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Тышлек Ирина Левтеровна

Мать ребёнка: Пичахчи Анна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Мать ребёнка: Пичахчи Анна

Смерть
Неизвестно
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