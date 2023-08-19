Пичахчи Левтер Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пичахчи Дмитрий Юрьевич
Мать: Пичахчи Стириона
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Левтеровна
Мать ребёнка: Пичахчи Анна
Бракосочетание
До 1844
Жена: Пичахчи Анна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Левтеровна
Мать ребёнка: Пичахчи Анна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Тышлек Ирина Левтеровна
Мать ребёнка: Пичахчи Анна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Мать ребёнка: Пичахчи Анна
Смерть
Неизвестно