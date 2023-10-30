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Пичахчи Анна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ульяна Левтеровна

Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Бракосочетание
До 1844

Муж: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Левтеровна

Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Тышлек Ирина Левтеровна

Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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