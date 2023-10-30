Пичахчи Анна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ульяна Левтеровна
Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Бракосочетание
До 1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Левтеровна
Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Тышлек Ирина Левтеровна
Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна
Отец ребёнка: Пичахчи Левтер Дмитриевич
Смерть
Неизвестно