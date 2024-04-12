Тышлек ГАГУЦ (Константинова) Кириакия Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти01.12.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
30.01.1872
Рождение ребёнка
01.10.1872
Сын: Тышлек Гагуц Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Пелагея Митрофановна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
26.08.1875
Дочь: Татьяна Митрофановна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
05.05.1877
Сын: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
28.03.1880
Дочь: Феодора Митрофановна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
14.03.1882
Сын: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Рождение ребёнка
15.03.1885
Дочь: Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Смерть
01.12.1908
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно