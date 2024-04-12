Тышлек ГАГУЦ Христофор Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек ГАГУЦ Христофор Митрофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1848 г.р.

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1882

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Бракосочетание
19.09.1904

Жена: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1905

Дочь: Мария Христофоровна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Тышлек Гагуц Георгий Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Тышлек Гагуц Константин Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1910

Сын: Тышлек Гагуц Иван Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1912

Дочь: Кириакия Христофоровна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Тышлек Гагуц Петр Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Тышлек Гагуц Николай Христофорович

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1916

Дочь: Анна Христофоровна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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