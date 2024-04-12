Тышлек ГАГУЦ Николай Митрофанович
Место рождения
Дата рождения05.05.1877
Дата смерти09.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1877
Бракосочетание
28.10.1902
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Василиса Николаевна
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Тышлек Гагуц Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Тышлек Гагуц Николай Николаевич
Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна
Смерть
09.02.1938
Причина смерти: Репрессирован - ВМН / расстрел /