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Тышлек ГАГУЦ Николай Митрофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

05.05.1877

Дата смерти

09.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1877

Отец: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Кириакия Константиновна

Бракосочетание
28.10.1902

Жена: Тышлек Гагуц Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1904

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1906

Дочь: Василиса Николаевна

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Тышлек Гагуц Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1912

Сын: Тышлек Гагуц Николай Николаевич

Мать ребёнка: Тышлек Гагуц Мария Ивановна

Смерть
09.02.1938
Причина смерти: Репрессирован - ВМН / расстрел /
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