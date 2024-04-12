Тышлек ГАГУЦ (Кирякулова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Бракосочетание
28.10.1902
Рождение ребёнка
21.02.1904
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
02.01.1906
Дочь: Василиса Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Тышлек Гагуц Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Тышлек Гагуц Николай Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Николай Митрофанович
Смерть
Неизвестно