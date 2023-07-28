Тышлек ГАГУЦ Митрофан Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1910
Военная служба
С ?.10.1932 по 15.11.1944
Призван - Маниловский РВК Алтайский кр СССР
Лейтенант, !-я учебная рота 120 ск 998 сп 286 сд 21 А Ленинградский фр.
Военная награда
30.06.1944
Приказ № 45/н 286 сд 21А Ленинградский фронт
Награжден орденом "Красной звезды" , ЦАМО РФ ф- 33-690155-1753
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР Награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-88,ящ-15
Военная награда
06.06.1945
Указ ПВС СССР Награжден медалью "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шк-88,ящ-15.
Смерть
Неизвестно