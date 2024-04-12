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Тышлек ГАГУЦ Татьяна Саввична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

28.01.1870

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1819

Муж: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.,-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 58.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Золото Варвара Христофоровна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Дарья Христофоровна

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /

Смерть
28.01.1870
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
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