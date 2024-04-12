Тышлек ГАГУЦ Татьяна Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти28.01.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
До 1819
Рождение
Около 1824
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.,-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Тышлек Гагуц Митрофан Христофорович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап. № 58.
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Золото Варвара Христофоровна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Тышлек Гагуц Анастасий Христофорович
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Дарья Христофоровна
Отец ребёнка: Тышлек Гагуц Христофор Павлович / Паниотович /
ГАДО,Ф - 131-1-106,рев.ск.-1850г.,зап.№ 58.
Рождение ребёнка
Около 1862
Смерть
28.01.1870
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно